CA-MiEV: opvolger Mitsubishi i-MiEV dient zich aan

Door: BV

Alle begin is moeilijk, en je kan natuurlijk niet verwachten dat je eerste elektrische auto meteen bovenaan de verkoopstabellen eindigt. De i-MIEV kom je dan ook zo goed als nooit in het wild tegen. En de broertjes van Citroën (C-Zero) of Peugeot (Ion) evenmin. Maar de Japanners zetten door. Dat blijkt uit de voorstelling van deze CA-Miev op het Autosalon van Genève. Dat is, in essentie de tweede poging om een elektrisch voertuig naar smaak van de consument te bouwen.

Het uiterlijk is nog erg futuristisch, maar het concept vergt al een hoop minder toegevingen. In plaats van een compacte stedeling te zijn, is dit nu een monovolume voor het B-segment. Met alle praktische kenmerken ervan én met een autonomie van 300km. Die is te danken aan opgewaardeerde accu's en een nieuwe elektromotor. En natuurlijk heeft Mitsubishi z'n best gedaan om het gewicht laag te houden en de aerodynamica te optimaliseren.