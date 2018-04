Vier nieuwe benzinemotoren bij Kia

Door: BV

In Zuid-Korea heeft Kia de afgelopen jaren keihard gewerkt aan een aantal nieuwe benzinemotoren. De vier turbobenzinemotoren, zowel met drie- als vier cilinders, worden in Genève voor het eerst gepresenteerd en zullen de komende tijd hun opwachting maken in het leveringsgamma. Ze pronken op een speciaal ingericht deel van de Kia-stand.

De driecilinder - intern aangeduid als Kappa 1.0 T-GDI (foto) - krijgt 1.0 liter slagvolume en zal leverbaar worden met vermogens van 100 en 120pk. Tegelijk zakt het verbruik met 10 à 15% ten opzichte van de actuele motoren met een gelijkaardig vermogen.

De nieuwe Kappa 1.2 T-GDI is een 1.248cc viercilinder die moet presteren zoals de huidige atmosferische 1.6 liters. Hoger in het nieuwe T-GDI-programma staat de Gamma 1.6 T-GDI. Dat is een vierpitter. Hij heeft een inhoud van 1.591 cc en levert 204pk en 265Nm. Die kenden we eigenlijk al, want hij komt in onder meer de Kia Pro_Cee't GT en Cee'd GT. De nieuwe Theta-II 2.0 T-GDI heeft dan weer een inhoud van 1.998cc en produceert 245pk.

Afhankelijk van de motor maakt het kwartet in Genève gebruik van technologieën als DCVVT (Dual Continuously Variable Valve Timing - voor zowel het inlaat- als uitlaattraject), directe brandstofinspuiting onder hoge druk (tot 200 bar via een injector met zes openingen) en lage-weerstand single-scroll of twin-scroll turbo's die zijn geïntegreerd in het uitlaatspruitstuk. Verder wordt gebruik gemaakt van een luchtgestuurde intercooler (met innovatieve kanalen die de luchtstroom verdubbelen en de koeleigenschappen verbeteren), een uitlaatspruitstuk met gescheiden wanden om tegendruk in de uitlaat te beperken, verbeterde olie-inspuiting om de zuigertemperatuur te verlagen voor een grotere duurzaamheid, en verbeterde inlaatpoorten voor een efficiëntere verbranding.

Kia zal pas later bekendmaken welke voertuigen de nieuwe centrales in de neus krijgen, maar het vermogensbereik is zo breed dat we ervan uitgaan dat nagenoeg elke actuele benzinemotor zich aan vervanging mag verwachten.