Prijskaart voor Dacia Logan MCV

Door: BV

Het is 2006 en Dacia brengt van de Logan een MCV op de markt. Een break (opgefrist in 2008), maar dan wel eentje met bestelwagenallures. En niet alleen omdat er een functionele variant van bestond, of omdat er drie zetelrijen waren, maar ook omwille van de erg functionele vormgeving. Het merk deed er uiteindelijk meer dan 340.000 stuks van van de hand.

Anno 2013 bestaat het gamma behalve uit een nieuwe Logan en Sandero ook uit een Lodgy (monovolume) en Dokker (ludospace). Voor de klant op zoek naar de functionaliteit van een bestelwagen zijn er nu dus betere alternatieven bij hetzelfde merk. De Logan MCV van de nieuwe generatie is met andere woorden een volwassen break volgens een klassiek recept.

Volwassen zijn ook de afmetingen. In vergelijking met de vijfdeurs Sandero, waar het model eigenlijk het front van adopteert, zwelt de totale lengte met maar liefst 43cm aan. De totale lengte tikt daarmee af op 4,49m. 573 liter van het interieurvolume is steeds voorzien voor bagage, terwijl de rest toehoort aan vijf inzittenden die vanzelfsprekend recht hebben op volwaardige zitplaatsen. De achterbank wordt standaard in twee ongelijke delen neerklapbaar (1/3 - 2/3) en moet de gebruiker in staat stellen om voorwerpen tot 2,70m lengte te versassen. En toch is Dacia de stijl niet helemaal vergeten. De Logan MCV oogt nu een pak moderner dan voorheen, en er was zelfs ruimte voor aardigheidjes als dakrails.

De meest uitgeklede versie moet het nog stellen zonder verstelbaar stuurwiel of afdekscherm voor de bagage, maar hogerop in het gamma vinden we zaken die Dacia aansluiting geven met de massa. Zo kan je opteren voor een navigatiesysteem met aanraakscherm (voor het eerst geïntroduceerd op de Lodgy) en een radio waaraan je je iPod of telefoon kan koppelen (idem). Een snelheidsbegrenzer, cruise control en parkeersensoren komen eveneens voor in de uitrustingstabellen. Stabiliteitscontrole en vier airbags zijn verplicht in de EU, dus je hebt ze op alle versies.

De motoren kennen we natuurlijk al uit de Logan en Sandero. Het gamma vangt er aan bij een 1.2l 16v benzine met 75pk, naast een éénliter driecilinder die het dankzij een turbo tot 90pk schopt en tegelijk zuiniger is. De gemengde cyclus kan er uitgereden worden met 5 liter brandstof (116gr/CO2/km).

Dieselen kan nog steeds met een 1.5dCi die kan worden aangestipt in twee vermogensversies. De eerste levert 75pk, de tweede 90pk. Die kan je met een verbruik van 3,8l/100km of 99gr/CO2/km bezwaarlijk dorstig noemen. Een eco-knop die zich moeit met de motorsturing, verwarming en verluchting helpt volgens Dacia om het maximum uit elke druppel brandstof te persen.

De Logan MCV is er bij ons vanaf € 8.990, voor de 1,2l benzine in basistrim. Kies je voor Ambiance, dan kost je dat € 710 meer. In ruil voor € 10.800 krijg je hetzelfde uitrustingsniveau, maar dan met de 90pk sterke driecilinder aan boord. De diesel is uiteraard duurder en kost minstens € 11.700. Let wel, de 90pk-versie van de zelfontbrander kan je enkel als Lauréate verkrijgen. Daar betaal je € 13.200 voor.

