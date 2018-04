Rolls Royce nog nooit zo sportief als met Wraith

Door: BV

Rolls-Royce presenteert in Genève het vierde model uit haar actuele gamma. De Wraith. Een naam waarmee het 109 jaar jonge merk zelf een flink eind de geschiedenis in duikt. Naar 1938 om precies te zijn - toen die naam voor het eerst op een model van het illustere merk te vinden was.

Bij elk model van het luxemerk wordt veelvuldig verwezen naar het verleden, niet in het minst via de ambachtelijke werkwijze die het bedrijf hanteert. Maar de combinatie van de naam, de koetswerkvorm en een flinke dosis vooruitstrevende technologieën moeten de Wraith toch weer onderscheiden van de andere modellen uit het gamma.

De inspiratie voor de lijnen van deze fastback komen ook uit het verleden. De koetswerkvorm werd populair in de jaren dertig van vorige eeuw en bedacht door de Amerikanen. De stijl dicteerde een nauwelijks gebogen daklijn die begint bij de A-stijl en pas ophoudt waar de achterzijde van de auto eindigt. Later in de twintigste eeuw werd dat vaak gecombineerd met geaccentueerde schouders. En ook de Wraith heeft die, hier nog wat nadrukkelijker in de verf gezet door het tweekleurige spuitschema van het koetswerk. Rollen doet de nieuweling op 20-duims zevenspaaksvelgen, al zijn er ook twee 21-duims-sets te krijgen tegen een meerprijs.

Natuurlijk is de Wraith gebaseerd op de vierdeurs Ghost, maar schilder hem niet af als Ghost Coupé, of nog denigrerender, een Ghost met twee portieren minder. Rolls-Royce beweert immers niet over een nacht ijs gegaan om van de Wraith een zelfstandig model te maken. De meest sportieve Rolls in tijden... Daarom is de spoorbreedte ten opzichte van de Ghost breder (24mm) en de wielbasis juist korter (183mm). Dat levert meer wendbaarheid op. Ook het zwaartepunt ligt een stuk lager. Niet alleen vanwege de lagere koets, maar ook doordat de Wraith dichter tegen het asfalt ligt. Er werd maar liefst 5cm van de bodemvrijheid geschaafd.

De meest opmerkelijke technische innovatie is een nieuwe ‘helderziende' automaat die samen met specialist ZF is ontwikkeld. De transmissie gebruikt gegevens van het navigatiesysteem om vooruit te kijken. Op basis van het parcours, het reliëf en de rijstijl van de bestuurder is de installatie in staat om te anticiperen. Bijvoorbeeld door al voor de bocht terug te schakelen, in plaats van tijdens de verandering van richting. Dezelfde intelligentie wordt aan boord gelegd voor de sturing van de adaptieve dempers.

De Wraith is tegelijk de krachtigste Rolls ooit. De 6,6l V12 met twee turbo's puurt maar liefst 632pk uit de cilinders. En de trekkracht van 800Nm is tussen 1.500 en 5.500t/min permanent ter beschikking. Zelfs met 2.360kg op de weegschaal betekent dat nog steeds een sprint van 4,6 tellen en een begrensde topsnelheid van 250km/u. Uit de tank verdwijnt elke 100km zo'n 14 liter.

Een dosis sportiviteit staat luxe natuurlijk niet in de weg. De Wraith wordt net zo ambachtelijk bij elkaar gevezen als elke andere auto met Spirit of Ecstacy op de radiatorgrille. En natuurlijk is de lijst met verwennerijen en snufjes schier eindeloos. Nieuw is in elk geval Canadel Panneling, een nieuwe houtafwerking met een lichte satijnglans voor een natuurlijke afwerking. Zowat een derde van het interieur van de Wraith kan ermee behangen worden, als je dat tenminste wil. En na de Phantom Coupé, is ook deze Wraith nu verkrijgbaar met een sterrenhemel.

Rolls-Royce stelt de Wraith voor op het Autosalon van Genève start kort erna met de productie. Beeld van de nieuwe telg vind je hier.