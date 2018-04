Infiniti Q50 debuteert in Europa, lust nu ook diesel

Door: BV

Infiniti gooit z'n naamgeving in de vuilbak. Zoals aangekondigd wordt nieuwe modellen nu voorzien van een nieuwe cijfer-lettercombinatie waarbij de Q het voortouw neemt. Een vierdeurs met een lengte van 4,79m, breedte van 1,82m, hoogte van 1,45m en wielbasis van 2,85m. Cijfertjes die hem onderbrengen in het D-segment waarin de BMW 5-Reeks, Audi A6 en Mercedes E-Klasse het voor het zeggen hebben. Als hybride is de Q50 al voorgesteld - en de sprinttijd van 5,5 tellen levert bijna-AMG-prestaties op voor een bescheiden consumptiecijfer van 6,2l/100km (145g/km). Maar Europa zit toch vooral te wachten op een diesel. En ook die staat in Genève - als wereldprimeur.

De krachtbron heeft een slagvolume van 2.143cc en is het eerste resultaat van een samenwerking met Mercedes. We vinden die motor daar al terug in de C- en E-Klasse. De eenheid is dapper, met 170pk en 400Nm trekkracht als resultaat. De Q50 is daarmee in staat om in minder dan 9 tellen naar de 100 te accelereren en een topsnelheid van 230km/u te halen. Of de prestaties zowel gehaald worden met de handbediende zesbak als met de zeventrapsautomaat, specifieert Nissan's luxedochter niet.

De eenheid springt natuurlijk spaarzaam met kostbaar vocht om. Het gemiddelde verbruik komt uit op 4,4l/100km, wat een CO2-emissie van maximaal 115gr/km oplevert. Bekijk de Infiniti Q50 in de bijhorende fotospecial.