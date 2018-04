Ford kiest voor ruimte met Tourneo Courier

Door: BV

Je ziet het aan de neus - de nieuwe Ford Tourneo Courier heeft wat weg van de B -Max, ook al heeft hij met een lengte van 4,42m niet meteen dezelfde afmetingen. Het platform is een variatie van dat van de eerder genoemde compacte monovolume. En het bestaat in twee versies, want behalve een editie met vijf zitplaatsen en twee zetelrijen, bouwt Ford ook een zevenzitter die z'n inzittenden over drie zitrijen verdeelt en daar 40cm (lengte: 4,82m) extra voor uittrekt.

De Tourneo Courier heeft twee zijdelingse schuifdeuren voor de achterste toegang, aangevuld met conventionele portieren voor de voorste inzittenden. Een neerklapbare achterbank (in ongelijke delen) is uiteraard ook standaard.

Het motorenpalet omvat een 1.0 met 100pk, een 1.6 met 120pk en diesels met een maximale inhoud van 1,6l en vermogen van 75, 95 en 115pk. Meer beeld vind je hier.