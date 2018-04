Pininfarina Sergio is passend eerbetoon

Door: BV

In de 40 jaar die Sergio Pininfarina aan het roer stond van het door hem opgerichte carrosseriebedrijf, liet de vorig jaar op 85-jarige leeftijd overleden topdesigner een onvergetelijk nalatenschap achter. Maar nu is de tijd om hem te herinneren. Met de Pininfarina Sergio, een barchetta op basis van de Ferrari 458 Spider.

Wat Eric Clapton is in de muziekwereld, is Sergio Pininfarina in de auto-industrie. Beide heren hebben gemeen dat ze grote invloed hebben op hun werkdomein. En nu zijn er nog meer overeenkomsten, want voor beiden werd een unieke auto gebouwd met de Ferrari 458 als donorwagen. De Italia leverde de basis voor de Ferrari EP12 EC (van Eric Clapton) terwijl de Pininfarina Sergio die het beroemde Turijnse stijlhuis tijdens de Autosalon van Genève onthulde, gebaseerd is op de Spider.

Op de techniek en een deel van het interieur na kan je overigens maar weinig van de Ferrari in de Sergio herkennnen. De Italiaanse koetswerkbouwers sneden diep met het mes in de originele carrosserie, om uiteindelijk uit te komen op een spitse, open barchetta die slechts 1,14 meter hoog is. Een dak (zelfs een tijdelijk om de twee inzittenden te beschermen tegen de elementen) ontbreekt en dat geldt ook voor een voorruit. De Sergio is puur, met een schreeuwerige 570pk sterke V8 net achter de zetels.

Gekoppeld aan een snelle 7-trapstransmissie met dubbele koppeling accelereert de Sergio in 3,4 seconden naar de 100km/u en dat is even snel als zijn donor terwijl de Sergio toch 150kg gewicht verloor ten opzichte van de donor-Italiaan. De topsnelheid bedraagt 320km/u en dat lijkt ons meer dan genoeg wanneer je rijwind in je gelaat moet verdragen.

In Genève staat het model natuurlijk als studie te blinken, maar dat hoeft niet zo te blijven. Pininfarina zal geïnteresseerde klanten met open armen ontvangen en een beperkte productierun is dan ook niet uitgesloten. Meer beeld kan je hier bekijken.