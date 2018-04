Sergio Pininfarina (85) overleden

Door: AUTO55

Op maandagavond 2 juli 2012 is Sergio Pininfarina overleden, notoir koetswerkbouwer en alweer een grote naam in de automobielgeschiedenis. Hij ging heen op 85-jarige leeftijd, in bijzijn van vrouw en kinderen. Benoemd tot senator voor het leven bracht hij z'n laatste jaren door als erevoorzitter van het beroemde ontwerphuis Pininfarina.

Als zoon van Battista Farina studeerde de bijna 24-jarige Sergio af aan de Politecnico di Torino, tegenwoordig gekend als de beste en oudste universtiteit van Italië. Hij ging onmiddellijk aan de slag bij het familiebedrijf Carrozzeria Pinin Farina, om het 10 jaar later al te leiden als General Manager. Nog een jaar later werd hij Managing Director en liet de Italiaanse president, Giovanni Gronchi, de woorden Pinin Farina aan elkaar plaatsen.

Na de dood van z'n vader in 1966 nam hij het roer volledig over; Een functie die Sergio 50 jaar lang beoefend heeft. En die periode bleek boeiender dan aanvankelijk werd gedacht.

Tussen 1955 en 1958 stond hij al in voor de planning en de bouw van nieuwe faciliteiten in Grugliasco en in 1966 was het moderne Studies and Research Centre een feit. In 1972 opende hij Pininfarina's eerste windtunnel op levensechte schaal. Het was de eerste in Italië en een toenmalige zeldzaamheid. Sergio doceerde aan z'n oude universiteit en bracht z'n tekenkunsten drie jaar lang aan de man, om van '78 tot '84 aan het hoofd te staan van de Unione Industriale di Torino.

Het familiebedrijf werd een holding in 1979, het jaar dat Sergio lid werd van het Europese Parlement. Drie jaar nadien richtte hij Pininfarina Studi e Ricerche S.p.A. op in Cambiano, dat onafhankelijk z'n gang mocht gaan. Nog eens vier jaar later opende hij een fabriek in San Giorgio Canavese.

Pininfarini stond in bloei en zakte met mooie cijfers op de Italiaanse beurzen af. Gedurende dat jaar kwam er een extra tak aan het concern, Pininfarina Extra S.r.l., dat zich bezighield met de ontwerp en ontwikkeling van zaken die niets met transport te maken hebben.

Weer een nieuwe fabriek volgde in 1987 -ditmaal in Bairo Canavese- en in 1991 was Pininfarina Deutschland GmbH aan de beurt. Afronden deed hij in het decennium er op, met een vernieuwd centrum in Cambiano en bijbedrijf Pininfarina Sverige AB. De fakkel werd vervolgens doorgegeven aan zoon Andrea, die enkele jaren geleden het leven liet bij een tragisch ongeval.

Sergio Pininfarina was niet alleen benoemd tot senator, hij verwierf talloze eretitels als Cavaliere del Lavoro, Chevalier en later Officier de la Légion d'Honneur, een Designer Lifetime Award... Onder z'n bewind hebben we ook een stapel speciale vierwielers te zien gekregen, waaronder enkele iconische Ferrari's, maar ook mindere goden als de Fiat Coupé, Daewoo Tacuma, Hyundai Matrix en Peugeot's 1007 en 406 Coupé. En nog veel meer...