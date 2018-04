R-Line voor VW Golf, Variant volgt

Door: AUTO55

Voor wie een sportieve uitstraling verkiest boven een stel stevige longen, zoals in de onlangs voorgestelde GTI of GTD, presenteert Volkswagen het gekende R-Line stijlpakket voor de Golf VII. Ze doen dat op het Autosalon van Genève. Een ter plaatse genomen kiekje - te bekijken in de fotospecial - bewijst dat de optie (achteraf) ook op de optielijst van de Golf Variant kan worden aangekruist.

Zowel de binnen- als de buitenkant werden aangegepakt. We noteren lichtmetalen 18-duimsvelgen, een nieuwe voorbumper met een ietwat ruigere aanblik en uitgezette luchthappers. Aangepaste zijschorten trekken de lijn naar achter door. Daar bepalen een zwarte diffuser en een kleine achterspoiler de sfeer. Tot slot tracht VW met het R-Line pakket ook vanbinnen het gebrek aan potentie te doen vergeten. Met behulp van een aangepaste aankleding die onder meer blauw nappaleer tentoonstelt. Prijzen zijn er nog niet.