Koenigsegg Agera S Hundra is uniek

Dit is de Koenigsegg Agera Hundra, een snelle Zweed waarvan er geen twee bestaan. De auto werd gebouwd in opdracht van een Maleisische enthousiasteling en staat voorlopig nog te blinken op het lopende Autosalon van Genève. Hundra betekent overigens 'honderd': het exacte aantal wagens dat het merk vanuit Ängelholm inmiddels heeft geproduceerd - dit exemplaar inbegrepen.

Zijn koetswerk is van de hand van een Italiaanse bouwer en is uit koolstofvezel vervaardigd. De klant in kwestie heeft duidelijk een voorkeur voor 24-karaats bladgoud, dat onder meer voor de uitlaten werd gebruikt en ook binnenin weer opduikt.

Er als een speer vandoor gaan behoort uiteraard tot zijn takenpakket. Daarvoor wordt beroep gedaan op een V8 Biturbo met 5 liter longinhoud die goed 1.140pk en 1.000Nm koppel op het wegdek loslaat (wanneer de brandstof meezit). Sprinten naar 100km/u lukt deze 1,33t zware noorderling dan ook in 2,9 seconden. Meer beeld tref je in de fotospecial.