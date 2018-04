VW zet 'e' ook voor Up

Door: BV

In tegenstelling tot zowat alle autonieuws dat de afgelopen maand werd behandeld, is deze e-Up, de elektrische versie van de kleinste VW, niet op het Autosalon van Genève te zien. Hij wordt pas in september in Frankfurt voor het eerst op een beurs geparkeerd. Maar hij is vandaag wel onthuld in Wolfsburg, waar het bedrijf gevestigd is.

De Up mag zich verheugen op een flinke dosis aerodynamische verbeteringen, waaronder aanpassingen aan de onderzijde, de grille en de deurdorpels. De 15-duims velgen horen ook zo weinig mogelijk lucht te verstoren. Aan de binnenzijde wordt het verschil gemaakt door blauwe stikdraad en een lichtgrijze zetelbekleding.

De verbrandingsmotor onder de kap is vervangen door een 82pk en 210Nm sterke elektromotor die uit een 18.7kWh sterke lithium-ionbatterij tapt. Die slikt overigens 80% van z'n totale lading in 30 minuten (bij een snellaadcyclus) en is volgeladen in staat om de e-Up 150km ver te brengen. De prestaties zijn redelijk eerder dan flitsend: de sprint naar 100 duurt 14 tellen en de top is afgeregeld op 135km/u.