Dodge Challenger is vurige kerel

We stellen ons de Dogde Challenger als rasechte ‘muscle car' meestal voor met een V8 in de dikke neus. Maar in de VS is het model ook te krijgen met een meer bescheiden zespitter onder de kap. En die heeft zo'n slechte manieren dat Chrysler/Dodge de auto's niet alleen terugroept naar de dealers, maar eigenaars ook aanraadt niet meer met de voertuigen te rijden tot problemen met de elektrische bekabeling zijn verholpen.

Zonder het defecte onderdeel bij naam te noemen zegt Dodge dat de bekabeling bij 4.459 Dodge Challenger V6 door oververhitting brand kan veroorzaken. De constructeur heeft weet van 7 incidenten, allen zonder gewonden. De constructeur raadt de eigenaars van niet nagekeken Challengers inmiddels aan niet te parkeren in of bij ‘brandbare structuren'.