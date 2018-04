Jaguar XJR: meer vermogen

Door: AUTO55

Op het salon van New York presenteert Jaguar volgende week deze XJR, als nieuwe vlaggenschip van de modellenlijn. De limousine bevindt zich nog een trede hoger op de ladder dan de al niet zo kinderachtige XJ Supersport en spant nog eens 40 paarden extra voor z'n kar. In totaal worden er dus 550pk uit de 5,0l V8 met compressor gepuurd.

De centrale kennen we natuurlijk al uit de XKR-S, die aan 680Nm koppel genoeg heeft om in 4,4 tellen naar 100km/u te sprinten. Verwacht wordt dat de XJR daar nog een tiende bijtelt. Zijn onderstel en aerodynamica kregen een sportkuur, wat hem volgens het merk de titel van snelste en meest wendbare XJ ooit oplevert. Meer beeld is er voorlopig niet voorhanden.