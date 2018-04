Kia Cub Concept voor Seoul

Door: BV

Terwijl de autosector zich opmaakt voor het Autosalon van New York, kijken de Koreanen al vooruit naar hun thuismatch in Seoul. Daar opent de beurs de deuren over amper drie dagen. Dat betekent dat er nog net tijd is voor een teaser. Kia stelt er immers de Cub voor, wat zo veel wil zeggen als welp. Het wordt een lage, hooguit vier meter lange vierdeurs coupé, waarvan Kia hoopt dat hij ooit uitgroeit tot de Lion King van de stadsjungle. Als hij het ooit tot serieproductie schopt tenminste.