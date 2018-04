Cadillac CTS nu al zelfzeker

Door: BV

In een georkestreerd lek (via een blog van GM zelf, via een ‘onbekende' flickr-account) zijn de eerste beelden van de nieuwe Cadillac CTS verschenen. Dat is amper 24 uur voor we het model in z'n geheel te zien krijgen, want het debuteert op het Salon van New York.

Cadillac voerde de jongste tien jaar een actief beleid van verjonging, met succes. En dat zal ook het nieuwe vlaggenschip aan te zien zijn. Dat wordt agressiever gelijnd dan ooit voorheen en adopteert de vormtaal die ook op de kleinere ATS te zien is. Onder de kap komt in elk geval al een compleet nieuwe biturbo V6 die 420pk opwekt. Alle teasers zijn in de fotospecial te bekijken.