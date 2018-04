Meer garantie = meer verkoop Mazda 3

Door: BV

Het is van 2010 geleden dat Mazda nog eens aan de middenklasse 3 sleutelde. Een opvolger die gehuld is in een Kodo-lijnenspel en die uitgebreid gebruik zal maken van Mazda's Skyactiv-technologie (met onder meer een lichtgewicht koetswerk en onderstel en innovatieve motoren) verwachten we eind dit jaar. Tot die tijd heeft de constructeur de weinig benijdenswaardige taak om de verkoop van het ‘rijpe' product op te krikken. Speciale reeksen en hogere kortingspercentages worden dan steevast uit de kast gehaald.

Om de Mazda 3 in de herfst van z'n carrière te helpen, bedacht de constructeur een 7 7 7 - actie. Dat omvat een pakket met een uitgebreide garantie, bijstand en gratis onderhoud. Allen zijn de opgekrikt tot 7 jaar. Voor de garantie geldt een bijkomend pakket (onder voorwaarden) dat de fabriekswaarborg van 3 jaar of 100.000km uitbreid tot 7 jaar of 150.000km. Het onderhoud omvat olie, werkuren en wisselstukken tot 140.000km (om de 20.000km of zes jaarlijkse beurten), terwijl Mazda ook voor zeven jaar en takeldienst voorziet bij pech of ongeval.

Merken als Kia of Hyundai die uitgebreide garantietermijnen hebben uitgebouwd tot een verkoopsstrategie hebben de effecten ervan zonder twijfel in kaart gebracht. Voor Mazda is de formule nieuw, maar het resultaat blijft niet uit. Terwijl tussen maart en augustus 2012 elke maand gemiddeld 35 nieuwe Mazda 3 werden besteld, is dat aantal tussen september 2012 en februari 2013 aangezwollen tot 58 eenheden per maand. Dat vertegenwoordigt een stijging van liefst 65%.