Weber F1 is snelle Zwitser

Na een concept car in 2008 heeft Weber eindelijk z'n sportbolide klaar. De F1 of Faster One werd leven geschonken door ex-techneuten van Sauber en BMW en beschikt over een dubbel geblazen 5,6l V10 die 1.200pk (aan 7.000tr/min) en 1.250Nm koppel (aan 4.200tr/min) via een halfautomatische, sequentiële zesversnellingsbak over de vier wielen verdeelt. Zijn leeggewicht van slechts 1.250kg - onder meer dankzij een amper 65kg wegend chassis in koolstofvezel - zorgt voor een optimale pk/gewichtsverhouding van bijna 1pk per kilo, waardoor het sprintje naar 100km/u (met launch control) in slechts 2,5 seconden kan worden afgewerkt. 0 naar 200 neemt ook maar 6,6 tellen in beslag en na 16,2 seconden zit je al aan 300km/u. Toppen doet de Weber voorbij 400km/u.

Zijn koetswerk is volledig uit koolstofvezel opgetrokken en hij kreeg een onafhankelijke ophanging aan weerskanten cadeau. Lengtegewijs tellen we 4,5m van voor naar achter gemeten, met een wielbasis van 2,9m. De F1 is slechts 1,15m hoog en een stevige 2,04m breed. Hij is geschoeid met 20" lichtmetaal, keramische remschijven en Pirelli-sportrubber maatje 285/25 ZR 20 (vooraan) en 325/25 ZR 20 (achteraan). De band gaat vanaf volgende maand aan het rollen; de prijs krijg je enkel op aanvraag te weten. Meer beeld in de gallery.