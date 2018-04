Niet mooi, wel snel: Weber F1

Door: BV

Weber Sportscars heeft z'n nieuwste creatie voorgesteld. Het is de Faster One, wat zich toevallig handig laat afkorten als F1. Het relatief onbekende bedrijf wil met deze creatie -als één van velen- de Bugatti Veyron naar de kroon steken. Als het op vermogen aankomt, is dat alleszins niet gelukt. De V8 uit de Corvette LS7 wordt door dubbele webercarburatoren en twee compressoren weliswaar stevig opgekitteld, maar het blok valt met z'n 900 paarden toch nog 100pk te licht uit voor VW's superbolide. Maar terwijl die laatste haast twee ton weegt, zet dit Zwitserse kanon slechts 1.100kg op de weegschaal. En dat maakt alle verschil... Een intelligente vierwielaandrijving zorgt voor maximale tractie. Daardoor rij je 2,5 tellen na het vertrekken al 100km/u. De naald schiet voorbij 200km/u na amper 6,6 tellen en in minder dan 20 seconden hoort ook 300km/u tot het verleden. Pas bij 420km/u houdt de bolide van Weber Sportscars het voor bekeken.

Weber tekende de straatlegale tweezitter niet met een licht verteerbaar lijnenspel. Maar dat is bewust, zo blijkt. De ganse vorm is gericht op het opwekken van zo veel mogelijk neerwaartse druk. Wanneer de bestuurder het uiterste vergt, rijst ook een imposante vleugel uit de achterklep. Die kan overigens ook dienst doen als luchtrem. De vorm volgt de functie, terwijl alle voorzieningen voor een homologatie voor de openbare weg toch aanwezig zijn.

