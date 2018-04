XKR-S GT is meest extreme Jaguar ooit

Door: BV

Alsof een XKR of zelfs een XKR-S nog niet pikant genoeg was, introduceert Jaguar nu de XKR-S GT. Die heeft nog dichter bij de rode peper gelegen en is dan ook de meest vurige kat die de Britten ooit uit de kooi lieten.

De XKR-S GT is eigenlijk een racewagen voor de openbare weg. Er wordt kwistig omgesprongen met koolstofvezel, de achtervleugel zal zelfs en blinde opvallen, de wielkasten zijn uitgeklopt, de diffuser is aangedikt en aan weerszijden van de voorbumper zitten vinnen die nog wat extra kilo's neerwaartse druk uit de voorbijrazende moleculen moeten persen. Kwak er nog een lading stickers tegenaan en je bent klaar.

De 5,0l V8 met supercharger kennen we uit de modellen in de inleiding. Vermogen en trekkracht - respectievelijk 550pk en 680Nm- blijven overigens ongemoeid. Maar Jaguar heeft toch een manier gevonden om er een tiende meer uit te persen. De sprint naar 96km/u neemt slechts 3,9 seconden in beslag. De top bedraagt 300km/u. Een mooi afgerond getal omdat een begrenzer zich ermee moeit.

Maar het is bij het stoppen dat de GT écht verschil maakt. De Britten monteren immers voor het eerst keramische remschijven. Andere technische aanpassingen zijn een aangescherpte wielophanging.

Exclusiviteit is gegarandeerd. Jaguar zal immers slechts 30 stuks bouwen. De XK bestaat dan al wel 25 jaar, maar zo exclusief was hij nog niet eerder. De kans dat je hem ooit in het wild spot, is erg klein. Maar gelukkig kan je in onze fotospecial altijd een blik werpen.