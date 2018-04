Subaru toont WRX Concept

Door: BV

Subaru plantte zich stevig in het collectieve geheugen van de autoliefhebber door in de jaren tachtig en negentig het Wereldkampioenschap rally naar z'n hand te zetten. Het succes van de Impreza GT en later de WRX en WRX STi was daarop gebaseerd. Maar zoals steeds zijn die concepten de jongste tijd onderhevig geweest aan verwatering. Dat de Japanners nog steeds zin hebben in het pure spul, mag blijken uit de WRX Concept. Een vierdeurs sedan die zichzelf hult in een niet mis te verstane dynamische outfit.

Giftig groene details zorgen voor een modernistische invloed, maar ook de traditionele elementen zijn van de partij. Zoals een grote diffuser en natuurlijk de luchthapper op de motorkap. Alleen de grote achtervleugel ontbreekt. De WRX Concept staat op 20" lichtmetalen velgen met daarachter fluoriserende remklauwen. Rubber wordt aangevoerd door Dunlop.

De viercilinder boxermotor onder de kap is voorzien van een elektrische turbo die het vermogen opklopt tot 275 à 300pk (de exacte specificaties volgen nog). Vierwielaandrijving mag natuurlijk niet op het appel ontbreken. Over de productiekansen is nog weinig geweten, maar als de Japanners hun zinnen ergens op gezet hebben... Meer beeld tref je in de fotoreeks.