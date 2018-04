Vierdeurs Audi A3 in dienst

Door: AUTO55

Om de Mercedes CLA van antwoord te dienen heeft Audi eindelijk een vierdeurs A3 in de rangen gesloten. Nu enkel BMW nog, die al jaren met een quasi onveranderde 1 coupé loopt te zeulen. De A3 berline is 9mm langer dan de A3 Sportback en met z'n 1m80 ook een dikke centimeter breder. De wielbasis bleef wel gelijk en bedraagt 2,64m. Hoewel je moeilijk naast de familietrekken kan kijken, verbaast het misschien dat geen enkel koetswerkonderdeel inwisselbaar is met de driedeurs A3 en A3 Sportback. En met aluminium als veelgebruikt materiaal, houdt de vierdeurs A3 z'n gewicht binnen de perken. Uitgerust met de 1.4 TFSI benzinemotor zet de auto welgeteld 1.205kg op de weegschaal.

Koffergewijs scoort de berline beter dan zijn andere broers, of toch als we ons op de cijfers baseren. De laadruimte slikt 425l tegenover 365l, maar we vrezen voor de toegankelijkheid vanwege de kleinere kofferklep. Deze schiet wel automatisch omhoog na het ontgrendelen ervan. Uiteraard kan de achterbank worden platgelegd, zodat de beschikbare ruimte verder kan worden uitgebreid. Er is keuze uit 3 uitrustingsniveaus: Ambition, Ambiente en S-Line. Een snelheidsbegrenzer, LED-interieurverlichting en parkeerhulp krijg je vanaf de tweede trim meegeleverd, net als een met 25mm verlaagd sportonderstel dat ook in de S-Line opduikt. Zoals gewoonlijk biedt Audi de ruime mogelijkheid om de auto verder op te waarderen.

Instappen doe je met de 1.4 TFSI die 140pk en 250Nm naar de voorwielen leidt. Met deze centrale onder de kap is de A3 vierdeurs in staat in 8,4 tellen naar 100km/u te sprinten. Toppen doet hij aan 213km/u. Bij lage belasting nemen 2 van de 4 cilinders een pauze, wat uiteraard bijdraagt aan een lager gemiddeld verbruik. Audi heeft het over 4,7l/100km, vergezeld van een CO2-uitstoot van 107g/km. Hoger in de hiërarchie staat de 1.8 TFSI, 180pk en 250Nm sterk en klaar om in 7,4 seconden naar 100 te spurten. Op de verbruikstabellen laat de 1.8 een gemiddelde van 5,7l/100km optekenen, op de CO2-schaal wordt dat 129g/km.

Wie liever dieselt kan voorlopig enkel tekenen voor de 150pk en 320Nm opwekkende 2.0 TDI. Deze is tot exact dezelfde prestaties in als de basismotor in staat, de dorst en de emissiecijfers buiten beschouwing gelaten. De TDI scoort met respectievelijk 4,2l/100km en 104g/km CO2 enkele punten beter. Prijzen zijn er nog niet, foto's wel. Die tref je zoals gewoonlijk in de gallery.