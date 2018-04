Betrapt: Renault TwinFun

Door: BV

Renault heeft het Goodwood Festival of Speed gekozen voor de voorstelling van een nieuw studiemodel. Dit zijn daar hoogst waarschijnlijk de eerste beelden van. Het model is immers betrapt tijdens een fotoshoot in Madrid. Terwijl het veel weg heeft van het studiemodel dat door industrieel ontwerper Ross Lovegrove is vormgegeven, komen designinvloeden van wijlen de Renault 5 (1972 - 1985) hier al duidelijker bovendrijven. En het zal ook wel geen toeval zijn dat er een Renault 5 Turbo achter rijdt.

Op de kofferklep staat TwinFun te lezen. Van de naam zijn we dus zeker. De rest blijft voorwerp van speculatie. En als u ons toelaat: zowel deze in Alpine-kleuren gehulde tweedeurs als de studie van Ross Lovegrove zijn de voorbode van de nieuwe Twingo. Die staat op een platform dat samen met Daimler ontwikkeld is. Daar zal het dienst doen voor de nieuwe Smart Fortwo. Beiden krijgen daarom de motor achterin en aandrijving op de achterwielen.