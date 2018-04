Dacia Logan in Zweeds toerwagenkampioenschap

Door: BV

Renaults Roemense budgetdochter Dacia heeft tussen het in ijltempo uitgewerkte productgamma nog tijd om links en rechts een motorsportprogramma op te zetten. Zo kregen we de vormen van de Duster eerst te zien als ijsracer en knalde het merk ook al eens de hellingen van Pikes Peak op. Ditmaal is het de nieuwe Logan die uitkomt in het Zweeds Toerwagenkampioenschap (STCC).

Met een standaard Logan heeft de racer alleen wat vormen gemeen. De silhouette wordt immers aangedreven door een V6 die middels een sequentiële zesbak de achterwielen aandrijft. Meer dan 400 paarden trekken er de 1.100kg lichte bolide van de startlijn.