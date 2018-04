Jesco en Hyundai slippen samen

Door: TB

Februari 2007. Terwijl mijn copiloot, net zoals ik trouwens, nog niet helemaal terug is opgewarmd na de ijzige overtocht van Denemarken naar het zuiden van Zweden, beslissen de weergoden een paar kilometer voor Stockholm dat het eindelijk tijd is om het landschap in z'n ouwe trouwe winterjas te hullen. De rechtervoet gaat onbewust een beetje van het gas, alhoewel de pluizige, witte vlokken die ondertussen alsmaar uitbundiger naar beneden dwarrelen door de autochtonen klaarblijkelijk worden aanzien als hét signaal om net het omgekeerde te doen. Of dat wel goed komt, vraag ik zonder iets te zeggen aan mijn bijzitter. Terwijl de lokale bestuurders onze grote bestelwagen in een rotvaart voorbijzoeven kijkt hij mij geruststellend aan. De Halkbana, een slipcursus van een halve dag, is hier voor iedereen die een rijbewijs wil halen verplicht, zo zegt hij. Dus mag je er gerust van op aan dat de gemiddelde Zweed beter dan wie ook weet hoe men aan een stuur moet draaien als de ondergrond aan het glibberen gaat. Zijn woorden zijn nog niet koud of minstens vijf Scandinaven kiezen in evenveel minuten tijd spontaan een nieuwe rijrichting uit, en bij geen van allen is dat helaas de juiste.

Een slipcursus mag dan nog niet voor alle onheil behoeden, helpen doet het natuurlijk wel. In België willen ze nog steeds niet weten van een verplichting, en dat is al meer dan veertig jaar een doorn in het oog van de Antwerpse rijvaardigheidsschool Jesco. Zowel particulieren als beroepschauffeurs kunnen hier cursussen volgen om hun rijkwaliteiten aan te scherpen; niet met het doel om beheerst te leren slippen, zo benadrukt de zaakvoerder, maar om de slip te leren beheersen. Om in de eerste plaats uit de problemen te blijven, en in de tweede plaats de problemen de baas te kunnen als die zich ondanks al je kunde toch doorzetten. Van het nut van dergelijke trainingssessies, die niet alleen ingaan op het rijden zelf maar ook op de correcte zitpositie en een defensieve, anticipatieve houding, hoef je ons overigens niet meer te overtuigen. Dat weet Jesco ook wel. Hyundai, de nieuwe partner van de school, vond het evenwel toch de moeite waard om de automobielpers nogmaals op de klepel te wijzen en nodigde ons daarom uit te Puurs, op Jesco's - niet toevallig erg goed zichtbare - oefenterrein net naast de A12.

De samenwerking moet voor beide partijen vele voordelen opleveren. Jesco kan uit het erg diverse gamma Koreanen kiezen, en vindt daarin buiten klassieke gezinswagens als de i30 en i40 ook kleine stadswagentjes zoals de i10 en i20, alsook meer extraverte types in de vorm van de Veloster en de achterwielaangedreven Genesis. Doorheen de minstens 12 permanent aanwezige exemplaren wordt er nu eens voor een manuele bak en dan weer voor een automaat geopteerd, en monteerde de rijschool afwisselend zomer- of winterbanden op de verschillende testwagens. Zowat elke wagen komt tegenwoordig met elektronische stabiliteitscontrole en die kan bij Hyundai ook helemaal uit; zelfs als dat en het natgespoten epoxy glijvlak niet volstaan om de Hyundai's ook bij handelbare snelheden tot schuiven te dwingen, leggen de instructeurs profielloze banden om de achtervelgen.

Hyundai van zijn kant ziet natuurlijk brood in de wel erg dynamische testrit die gemiddeld 4.000 cursisten jaarlijks bij Jesco zullen afleggen, want van een testrit komt niet zelden vroeg of laat ook een aankoop. Het steekt evenmin onder stoelen of banken dat de goede ligging en naambekendheid van de rijschool serieuze troeven zijn om deze samenwerking in de media wat op te luisteren. Maar niet alleen daarom gaat het merk in zee met de slipschool uiteraard. Nee, Hyundai voert niet alleen veiligheid erg hoog in het vaandel, zo stelt de persverantwoordelijke, maar wil zich ook steeds nadrukkelijker profileren als bouwer van echte driver's cars. Dat de Koreanen de laatste jaren een erg indrukwekkende weg hebben afgelegd in het aannemen van een uitgesproken Europees rijgedrag kunnen we beamen; dat de wegwerkzaamheden evenwel nog niet helemaal zijn afgerond eveneens. Dat neemt niet weg dat het merk stevig blijft timmeren aan dit voor autofielen erg nobele doel, getuige ook de investering van € 5,5 miljoen in de bouw van een testcentrum naast de befaamde Nürnburgring. En vanuit die optiek kunnen we deze samenwerking dan ook alleen maar een warm hart toedragen. Iets wat Hyundai eigenaars ook zullen doen trouwens, want iedereen die zich naar zijn verdeler rept krijgt 10% korting op alle Jesco producten en zelfs 15% afslag op de basiscursus, die verplicht gevolgd moet worden vooraleer je je voor andere modules kan inschrijven. Bij aankoop van een nieuwe Veloster krijgt de klant die basisstage zelfs gratis meegeleverd, en hij of zij die zijn of haar handtekening zet onder de bestelbon van een nieuwe Genesis krijgt een heuse circuitstage cadeau.