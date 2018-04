Automaat moet meer vrouwen in Fiat Abarth helpen

Door: BV

Fiat-baas Sergio Marchionne mag zichzelf dan wel een pluim in de hoed steken voor het binnenhalen van de Chrysler-groep. Voor een appel en een ei (en enkele slimme boekhoudtrucs). De prioriteiten die gelegd worden in het modelprogramma zullen hem wellicht een minder eerbiedwaardige plaats in de geschiedenis opleveren. De jongste investering van het bedrijf is een automaat voor de Fiat 500 Abarth die tussen haakjes al vijf jaar op de markt is.

De Italianen hebben hun potig kleintje in de VS op de markt gelanceerd en zijn tot de conclusie dat slechts één exemplaar op vijf er door vrouwen wordt gekocht. Ze willen meer en het elimineren het koppelingspedaal moet dat mogelijk maken. De optie wordt er nog dit jaar aan het aanbod toegevoegd. Het ligt voor de hand dat ook Europa het schakelen in de Abarth 500 en Abarth 500 Cabrio aan de elektronica zal kunnen overlaten, maar het is niet bevestigd.