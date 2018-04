MG Crossover debuteert in Shanghai

Door: BV

De eerste tekeningen van de MG CS, een studiemodel voor een crossover, zijn opgedoken. Dat model wordt wellicht later deze maand voorgesteld op het Autosalon van Shanghai. Het ooit Britse, maar nu Chinese merk, stelde daar afgelopen jaar al de Icon concept voor, waar ook de stijltaal van dit exemplaar op voorzien is. Wellicht is de structuur gebaseerd op die van de MG5, wat alvast zou betekenen dat een 135pk sterke 1.5l turbo benzinemotor tot de mogelijkheden behoort.

Komt het tot serieproductie, dan is het waarschijnlijk dat het model ook in Engeland wordt aangeboden. Over mogelijkheden om MG's in de toekomst ook naar het Europese vasteland te brengen wordt al lang gespeculeerd, maar er zijn nog steeds geen concrete stappen in die richting gezet.