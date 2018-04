Jaguar D-Type blijft inspireren

Door: BV

We gaan ervan uit dat elke autoliefhebber op één of andere manier ook een zwak heeft voor bepaalde aspecten van de autogeschiedenis. En (in tegenstelling tot ingenieurs) blijven ook designers van de jongste generatie gefascineerd door creaties uit het verleden. Dat sommige merken daarbij vaker boven komen drijven, ligt voor de hand. De Jaguar D-Type deed al menig designer dromen, en aan die lijst kunnen we nu student Mudit Gupta toevoegen. De Indiër bedacht deze XK-I Concept, die gebaseerd is op de Britse creatie die van 1954 tot 1957 het mooie weer maakte. Gupta is tegelijk ook niet wars van enig chauvinisme - gezien het Indische Tata inmiddels bij Jaguar de lakens uitdeelt. De tekeningen zijn uiteraard te bewonderen in de fotospecial.