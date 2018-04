De Chinezen doen het nog altijd

Door: BV

Autoconstructeurs en China hebben een wat eigenaardige band. Uiteraard gebruiken ze de almaar groeiende klasse rijken maar al te graag om de balans van de Westerse automerken bij te spekken. Maar het communistische land werkt nog steeds niet met volledig onafhankelijke ondernemingen (de overheid heeft overal wel een vinger in de pap), over mensenrechten wordt minder moeilijk gedaan nu er meer centen te rapen vallen zonder dat de problemen ermee opgelost zijn, en er wordt nog steeds erg los omgesprongen met intellectuele eigendomsrechten. De kopieermachine is er een duidelijk een acceptabel productontwikkelingsmiddel. De Audi A4 is het zoveelste slachtoffer. Kijk maar naar deze Yema Auto Mustang F16 E-Taxi.

Het 4,5m lange model wordt aangedreven door een 80pk sterke elektromotor en kan met één enkele lading zo'n 260km ver geraken, maar daar ging het even niet om. Dat de kwaliteit ook niet je dat is, kan je zelf zien in de fotospecial.