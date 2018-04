VW Crossblue Coupé Concept

Door: BV

Dit weekend onthult VW op het Autosalon van Shanghai de CrossBlue Coupe Concept. De Duitsers houden de details nog even achter de hand, want er moet eerst naar de beelden gekeken worden. De stijlelementen geven wellicht aan welke richting de Duitsers met de volgende generatie van de Tiguan op willen. Met z'n afmetingen van 4,98m in de lengte, 2,02m in de breedte en 2,98m voor de wielbasis, leiden we uit deze concept af dat die zich voorbereid op een groeischeut. Overigens is evenmin uitgesloten dat VW zich opmaakt voor een concurrent van de BMW X4. Die debuteert als concept (al dan niet toevallig) op dezelfde beurs.

De concept dankt z'n verwijzing naar de kleur van de hemel aan de aanwezigheid van een hybride aandrijflijn. Een direct ingespoten V6 benzinemotor met turbo krijgt daarin nog eens bijstand van twee elektromotoren. Goed voor een totaal vermogen van 415pk, een sprinttijd van 5,9 seconden en een verbruiksgemiddelde van 3l/100km. Dat laatste is vooral te danken aan de mogelijkheid om tot 33km geheel op elektriciteit af te leggen.