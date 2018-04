Rolls grijpt eeuw terug voor speciale Ghost

Door: BV

Aan geschiedenis heeft een merk als Rolls Royce natuurlijk geen gebrek. En nu het met Ghost, Wraith en Phantom ook nog eens ruimschoots voldoende modellen in portfolio heeft, laten de Britten geen kans onbenut om een het verleden in te duiken voor de creatie van een uniek exemplaar. Dat laatste is overigens altijd wat dubbel, want wie voldoende centen neertelt, kan hoe dan ook krijgen wat hij wil.

Dat een Rolls Royce Silver Ghost een volle eeuw geleden de 2.929km lange Alpine Trial die door Oostenrijk, Italië, Croatië en Slovenië voer is misschien wel een prestatie. Het is in elk geval voldoende om de lakkleuren van weleer nog eens op te diepen, het interieur te voorzien van een speciaal klokje en de houtfineer aan de binnenzijde te decoreren met de topografie van alle verschillende etapes.

Verschillende leden van de Rolls Royce Club doen de race vanaf 14 juni nog eens over. Tegen die tijd is de Ghost Alpine Trial Centenary Edition al voorgesteld. Dat gebeurt immers volgende week op het Autosalon van Shanghai.