MG3 heeft ambitie

Op het salon van Shanghai liet deze MG3 zijn neus zien. Het modelletje zou het later dit jaar graag in Europa willen opnemen tegen de Opel Adam, Citroën DS3 en andere Mini's, wat uiteraard een ruime keuze aan personaliseringsmogelijkheden impliceert.

De MG3 komt er wel enkel als vijfdeurs en is steevast uitgerust met een 105pk sterke atmosferische vierpitter gekoppeld aan een manuele vijfversnellingsbak. Hij bezet een dikke 4m bij 1,73m van het wegdek - met een wielbasis van 2,52m - en is 1,52m hoog. Meer beeld vind je in de fotoreeks.