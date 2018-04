Suzuki toont Authentics Concept

Door: AUTO55

Na twee plagertjes vorige maand heeft Suzuki in Shanghai het doek gelicht van de Authentics Concept, die algemeen als voorbode van de volgende Kizashi wordt gezien. Of het eindresultaat in tegenstelling tot laatstgenoemde wél in ons Belgenlandje leverbaar wordt, is nog maar de vraag, maar de Japanners zijn wel van plan om de productversie uitvoerig te exporteren met China als primaire afnemer. Daar zal de auto ook in elkaar worden geschroefd, allicht nog voor de overgang naar 2015.

Wat er precies onder de kap ligt is momenteel onduidelijk. Staat wel vast dat de ontwerpers zich voor het profiel op de Volkswagen CC hebben laten inspireren. Alle beelden vind je hier.