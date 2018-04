Aventador LP 720-4 50° Anniversario officieel

Door: AUTO55

Van deze stier zullen er slechts 100 exemplaren het daglicht zien, elk met een prijskaartje waarvan we het fijne nog niet weten. Wel kunnen we kwijt dat deze Aventador er is gekomen om de 50ste verjaardag van de Italiaanse auto- en tractorbouwer in de verf te zetten en dat hij zich voor het eerst liet zien op het autosalon van Shanghai.

Uiterlijke verschillen met de Aventador in gewone vorm zijn niet ver te zoeken. Zo werd de voor- en achterkant hertekend met het oog op een meer efficiënte luchtstroom. De splitter en luchtinlaat vooraan zijn nu groter en breder, met kleine flaps op de flanken. Achteraan wordt er extra neerwaartse druk gecreëerd door een knoert van een diffuser, en een groot honinggraatrooster moet de ventilatie van het motorcompartiment verbeteren. Volgens Lamborghini is deze Italiaan op aerodynamisch vlak 50 procent efficiënter dan de Aventador LP700-4.

Speciaal voor dit feestvarken werd een nieuwe lak ontwikkeld, Giallo Maggio (meigeel). Het verwijst naar de oprichting van Automobili Lamborghini in mei 1963 en naar de meest gekozen koetswerkkleur sinds de invoering van van de Miura. Je kan de Aventador LP 720-4 50° Anniversario echter ook van een ander likje verf laten voorzien. Daar zorgt het Ad Personam-individualiseringsprogramma voor.

De binnenkant is bekleed met zeer fijn semi-anilineleder, speciaal ontwikkeld voor deze Lambo en vervaardigd met behulp van een looien kleurproces dat de nerfstructuur, de natuurlijke uitstraling en de zachtheid van het leder moet onderstrepen. Kleuren daarvoor zijn geïnspireerd op de thuisbasis van Lamborghini in de Italiaanse regio Emilia-Romagna. Zo laat Nero Ade (zwart) zich met Terra Emilia combineren, een bruintint die herinnert aan de bodem in de regio. Giallo Quercus vormt daarbij een alternatief, en dat is een geeltint afgestemd op het exterieur, genoemd naar de gele eik in het wapenschild van Sant'Agata Bolognese.

De Aventador LP 720-4 50° is uitgerust met een koolstofvezel monocoque, een brute 6,5l V12 en permanente vierwielaandrijving. Het blok genereert een vermogen van 720pk, of 20 meer dan de V12 uit de Aventador LP 700-4, dat via een razendsnelle ISR-versnellingsbak op de hoeken wordt losgelaten. Goed voor een sprintje naar 100km/u in 2,9 seconden en een topsnelheid van 350 km/u. Meer beeld in de fotospecial.