Peugeot: 875pk voor Pikes Peak

Door: BV

9:46. Dat is hoeveel tijd negenvoudig rallykampioen Sebastien Loeb zichzelf geeft om z'n speciaal geprepareerde Peugeot 208 T16 van de startlijn op 2.865m hoogte naar de finish 4.302m boven zeeniveau te jagen. Over asfalt, maar ook over zand en gravel. Als hij eri op 30 juni in slaagt, heeft hij meteen het record op zak.

De 208 T16 heeft een centraal gemonteerde 3,2l V6 met twee knoerten van turbo's. De vierwielaandrijving krijgt er 875pk en 882Nm door te verwerken. Met exact één kilogram per paardenkracht, zijn de prestaties botweg hallucinant. Vanuit stilstand naar 100 neemt 1,8 seconden in beslag. Naar 200 geeft je niet eens voldoende tijd om tot 5 te tellen en bij 240km/u is het welletjes. Voor Pikes Peak zijn tussenacceleraties overigens belangrijker dan de topsnelheid. Grip is nog zo'n cruciaal onderdeel, maar dat had u al in de gaten door vleugels met onbescheiden afmetingen.