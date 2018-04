Peugeot 208 T16 raast Pikes Peak op

Door: BV

Van de Peugeot 208 hebben we al de R5 achter de kiezen. Dat is een heus rallymonster. En er komt nu nog een 208 T16 bij, waarvan de exacte specificaties nog even onder doek blijven. Peugeot zal er op 30 juni Pikes Peak mee opknallen, met negenvoudig WRC Wereldkampioen Sébastien Loeb achter het stuur.

In 1988 stuurde Peugeot al eens een 405 T16 de berg ten zuiden van Denver in de Amerikaanse staat Colorado op in de handen van Ari Vatanen, die dat jaar de concurrentie in de vernieling reed. Een jaar later deed de Franse autoconstructeur het nog eens over met Bobby Unser achter het stuur. Van de beklimming in 1988 maakte Peugeot destijds een film ‘Climb Dance' die we aan onze videorubriek hebben toevoegd, terwijl je de foto's van de 208 T16 Pikes Peak natuurlijk gewoon in de fotospecial vindt.