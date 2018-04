Dacia Duster in Indische sferen

Door: BV

Als we zouden willen, dan konden we elke dag deze site volgooien met Porsches van Gemballa, excessieve velgen of exotische bolides die in één of andere matte lak zijn gedraaid. Maar het zou weinig serieus zijn, want nieuwswaarde heeft dat niet. Dat het Indische DC Design het nodig heeft gevonden om een Dacia Duster (daar verkocht als Renault Duster) om te bouwen tot een luxe-SUV, is dan weer wel boeiend. Het blijft immers niet beperkt tot een kleur of velg. DC Design voorziet voor de buitenzijde onder meer ook compleet nieuwe lichtunits en een andere grille.

Terwijl je bezwaarlijk kan stellen dat het interieur getoetst is aan het Europese smakenpalet, kroop er wel een hoop werk in. Niet alleen is elke vierkante millimeter opnieuw overtrokken in leder en werden er (valse) houtaccenten toegevoegd. Er is ook ruimte voor extra verluchtingsmonden, elektrisch verstelbaar zitmeubilair, een dakconsole, entertainmentsysteem voor de achterste passagiers en zelfs zetels met een loungefunctie. De ombouw kost omgerekend zo'n € 5.000, wat naar Indische normen natuurlijk een smak geld is. Je bekijkt het resultaat in de fotospecial.