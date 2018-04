Chevrolet Spark EV raakt 132km ver

Door: BV

Dat de elektrische versie van de Chevrolet Spark dankzij z'n elektromotor van 130pk en 542Nm best pittig voor de dag komt, wisten we al. Met z'n acceleratietijd vanuit stilstand tot 100km/u in 8,5 seconden is het wellicht de vinnigste door elektronen voortbewogen EV voor min of meer normaal verkeer.

De actieradius was tot op heden onbekend, maar die heeft de motorgigant nu ook wereldkundig gemaakt. Je raakt met de Spark EV volgens de officiële (Amerikaanse) verbruikscyclus 132km ver. Volgens een omrekenformule (1 gallon = 33,7kWh) claimt Chevrolet een verbruik van 1,97l/100km. Best indrukwekkend. Minder opgewekt wordt je als je diezelfde omrekenactie toepast op de complete tankinhoud. Die komt dan namelijk overeen met 2,6 liter.

De Chevrolet Spark EV wordt deze zomer in de VS gelanceerd en maakt tegen het jaareinde de oversteek naar Europa.