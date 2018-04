EuroNCAP niet onder de indruk van Mercedes Citan

Door: BV

De onafhankelijke crashtestorganisatie EuroNCAP heeft de passagiersuitvoering van de Mercedes Citan tot schroot herleid en was bepaald niet onder de indruk van de resultaten. De op de Renault Kangoo gebaseerde kleine monovolume rijfde niet meer dan drie sterren binnen.

Een analyse van de resultaten leert dat de Citan nochtans behoorlijk scoort op de bescherming van de voorste inzittenden. Daar tikt het merk af op 74%. En ook kinderen die plaatsnemen op de achterbank hoeven zich met een resultaat van 69% niet meteen erg benadeeld te voelen.

De Citan valt in ongenade als de voetgangerveiligheid ter sprake komt. Die scoort niet meer dan 56%, vooral omdat de randen van de motorkap onvoldoende flexibel zijn om een schok op te vangen. Op de elektronische snufjes bedraagt de score zelfs maar 33%. De Citan is uiteraard (want verplicht) wel uitgerust met stabiliteitscontrole, maar doet volgens de EuroNCAP voor het overige onvoldoende om de bestuurder bij te staan.