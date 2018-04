Mercedes Citan bestelwagen komt erbij

Door: TB

Mercedes-Benz Bedrijfswagens geeft geboorte aan de nieuwe Citan, het kleine broertje van de Vito/Viano en de Sprinter. De compacte bestelwagen is in samenwerking met Renault ontwikkeld. Onderhuids is er dan ook veel techniek van de Kangoo te vinden. Om de Citan toch eigen te maken aan het merk met de ster, is het front gemodelleerd naar de nieuwste Mercedessen. In het midden wil dat zeggen dat de prominente grille getooid wordt met de befaamde ster, en de koplampen doen sterk denken aan die van de onlangs onthulde A-klasse. In het interieur heeft Mercedes naar eigen zeggen gezorgd voor veel ruimte en comfort. Daarnaast ging veel aandacht naar de ergonomie. Het dashboard komt grotendeels uit Duitsland, de details uit Frankrijk en is licht naar de bestuurder gericht voor meer functionaliteit en gemak.

De Citan komt er in drie lengtes: 3,94, 4,32 en 4,71 meter. Het motorprogramma bestaat eveneens uit drie keuzemogelijkheden. 75 en 110pk sterke exemplaren vullen het dieselpalet, terwijl de enige benzine een vermogen heeft van 114 pk. Alle dieselmotoren beschikken uiteraard standaard over een roetfilter. Vijf- en zesversnellingsbakken zorgen voor de krachtoverbrenging op de voorwielen. Het BlueEfficiency-pakket is voor de Citan met benzinemotor standaard en voor de dieseluitvoeringen als optie leverbaar. Het omvat onder andere een start/stop-systeem, accu- en generatormanagement en, afhankelijk van het model, banden met een verbeterde rolweerstand, die het brandstofverbruik nog verder reduceren. Veiligheid wordt zoal geboden met standaard ESP dat rekening houdt met de beladingtoestand. ABS, Vehicle Dynamic Control, alsmede tractiecontrole en antislipregeling. De officiële voorstelling aan het publiek vindt pas in september 2012 plaats, tijdens de IAA Bedrijfswagenbeurs in Hannover. Een maand later is de kleine bestelwagen anderzijds al leverbaar.