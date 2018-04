VW-Group: 60 nieuwe producten tegen 2018

Door: BV

Dat Volkswagen zichzelf tot 2018 de tijd heeft gegeven om (als groep) beter te doen dan de giganten Toyota en General Motors, is al lang geen geheim meer. En topman Martin Winterkorn heeft daarom nog maar eens een productoffensief aankondigd. De komende vijf jaar krijgen we niet minder dan zestig nieuwe of opgefriste producten van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Porsche, Bugatti, Scania, MAN of Ducati te verwerken. De verkoop blijft inmiddels min of meer op schema, maar er werd tijdens het eerste kwartaal een miljard euro minder winst opgestreken dan een jaar eerder.

1,1 miljoen nieuwe wagens kregen afgelopen kwartaal een VW-logo op de neus. Dat is 2,4% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Pas dezelfde vergelijking toe op de bedrijfsvoertuigen van het merk en je krijgt een actueel cijfer van 102.000 stuks tegen 119.000 vorig jaar.

De verkoop van Audi daalde met 2,9% tot 330.000 stuks. Skoda duikt het meest in het rood en verkocht met 179.000 voertuigen 13,3% minder. Seat deed het daarentegen beter. Z'n cijfer van 111.000 stuks vertegenwoordigt een stijging van 11,4%, maar het is wel het enige automerk uit de verzameling dat een verlies (€ 46 miljoen) laat optekenen.

Porsche blijft een geldmachine. Dat verkocht 36.000 wagens en weet daaruit € 573 miljoen winst te halen. En dat terwijl VW zelf aan z'n 1,1 miljoen wagens niet eens € 20 miljoen extra overhoudt. De technisch gelijkaardige maar duurdere Audi's brachten dan weer € 1,3 miljard op. Zelfs Bentley maakt winst. Met z'n 2.000 voertuigen (tegen 2.400 voor dezelfde periode vorig jaar) weet het toch € 27 mijloen aan de oorlogskas van VW bij te dragen.

Bij Scania en MAN is wat eigenaardigs aan de hand. Beide merken produceren Vrachtwagens en Bussen. Scania verkocht 17.000 stuks en verdiende daarmee € 227 miljoen. Bij MAN staat de teller op 30.000 eenheden, maar het bedrijf dook wel € 102 mijloen in het rood.