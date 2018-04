Mercedes vernieuwt Sprinter

Door: BV

De huidige (tweede) generatie van de Mercedes Sprinter is sinds 2006 op de markt. Mercedes achtte de tijd rijp dat de groter bestelwagen terug in de pas met de rest van het gamma zou lopen. Daarom heeft hij nu een hoekiger snuit met nieuwe lichten, een andere motorkap, assertievere grille en hertekend bumperschild.

Onder de kap werd stevig aan de motoren gesleuteld. Er zijn nu diesels van 95 tot 190pk, met vier- of zes cilinders, maar vooral met een onderhoudsinterval van 60.000km en een handbediende zesbak of een automatische zeventrapstransmissie. Het eerste helpt het rendement te verhogen (want de bestelwagen moet minder vaak naar de garage) en de onderhoudskost dalen, terwijl het tweede een rem zet op de brandstofconsumptie. De zuinigste Sprinter komt nu 100km ver met amper 6,3 liter. Mercedes legt de Sprinter daarvoor zelfs wat dichter tegen het asfalt. Kwestie van de luchtweerstand te verbeteren.

Binnenin vinden we de verplichte nieuwe stoffen, monteert Mercedes een ander stuur en krijg je ook een vernieuwd navigatiesysteem (als je het aanvinkt in de optielijst). Belangrijker zijn de verbeteringen op vlak van veiligheid. Zo is de nieuwe motorkap wat vriendelijker voor voetgangers en doen een hele reeks elektronische hulpmiddelen hun intrede. Zo stuurt de Sprinter zelf bij om het effect van een zijwind te corrigeren, speuren camera's de dode hoeken af, helpen ze je op je rijstrook te blijven en kunnen de grootlichten automatisch in- en uitgeschakeld worden.

Na de zomer worden de eerste exemplaren geleverd, maar je kan ze nu al bekijken in de fotospecial.