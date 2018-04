Almaar meer Amerikanen aan de diesel

Door: BV

In Europa heerst het beeld dat de Amerikanen geen diesel lusten. Een beeld dat onvoldoende genuanceerd is, want er is wel degelijk een grote dieselmarkt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Tot 10% van alle Pickups en bestelwagens (door de Amerikanen steevast ‘trucks' en ‘vans' genoemd) is er aangedreven door zware brandstof. En omdat de Amerikaanse automarkt groot is, zijn de totale aantallen dat ook. In 2012 werden van die types ruim 5,8 miljoen nieuwe dieselvoertuigen ingeschreven.

Belangrijker is de groeiende populariteit van personenwagens met een dieselbrandstof. Terwijl er in 2010 nog maar 640.779 nieuwe personenwagens of SUVs met een dieselmotor werden uitgerust, is dat aantal in 2012 al opgelopen tot 796.794 stuks. En hoewel hybridevoertuigen in de categorieën voor personenvervoer meer populariteit genieten (2,3 miljoen stuks in 2012), worden in het totaal bijna drie maal meer dieselvoertuigen verkocht.

De populariteit is sterk afhankelijk van staat tot staat en wordt natuurlijk gestuurd door de fiscaliteit van elke regio. Zo is de aanwas van ‘voertuigen' op diesel het grootst in het District of Columbia, Maine en Pebbsylvania (met tussen 10 en 20% stijging tussen 2010 en 2012). Wordt er enkel gekeken naar de personenwagens, dan was de stijging de afgelopen drie jaar het grootst in California (+55%), Massachusetts (+45%) en New York (+43%).