Jaguar SUV nog niet uitgerangeerd

Door: BV

Je kan je de vraag stellen waarom een groep die met Land Rover het gedroomde SUV-merk in portfolio heeft, het nodig vindt om toch nog onder eigen naam met een opgehoogd model op de proppen te komen. Toch zijn er aanhoudende geruchten over dergelijk model met Jaguar-badge. Die worden nu nog versterkt, gezien het merk de benamingen Q-Type en XQ voor bescherming heeft gedeponeerd bij het Europese merkenbureau.

In de speculaties - het is niet meer dan dat - wordt verwezen naar de populariteit van het SUV-segment onder de Chinese consument. Die markt is voor Jaguar erg belangrijk. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar verkocht Jaguar er meer auto's dan in de VS. Alleen op de Engelse thuismarkt zijn er meer Jaguar-rijders en de verwachting is dat de Chinezen die binnenkort van het hoogste schavot stoten.

De claim dat Jaguar desgevallend gebruik zal maken van een platform van Land Rover (dat van de Evoque, in een al dan niet verlengde versie) ligt voor de hand.