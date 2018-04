Devolro Diablo is Tundra met ambitie

Door: AUTO55

Wat ooit als een al niet zo kinderachtige Toyota Tundra door het leven ging, luistert hier naar de duivelse naam Devolro Diablo. Gezegend met een 15cm verhoogd onderstel en reusachtige banden beschikt deze geweldenaar over de juiste ingrediënten om zowat alle terreinen te overwinnen. Met een beetje vlam in de pijp dan nog, want uit z'n 5,7l V8 wordt niet minder dan 381pk gepuurd, een vermogen dat oploopt tot 520pk met de (optionele) supercharger in werking.

Om te voorkomen dat er aan elk tankstation moet worden gepauzeerd, kan het brandstofreservoir tot 187 liter worden gevuld. Bovendien kan je de apocalyptische viertrekker ook als camper bestellen. In ruil voor extra centen krijg je dan een douche en wc, een keukentje en niet minder dan 6 slaapplaatsen. Concurrentie voor deze Mercedes.