Nieuwe Honda NSX is er in 2015

Door: BV

Er wordt al langer over de komst van een nieuwe Honda NSX gesproken dan het model wellicht in productie zal blijven, maar dat betekent niet dat de Japanners geen vooruitgang boeken. Het bedrijf heeft aangekondigd $ 70 miljoen te investeren in een ‘Performance Manufacturing Center' in de Amerikaanse staat Ohio. Daar horen vanaf 2015 de sportwagens van het merk gebouwd te worden door zo'n 100 gespecialiseerde arbeiders.

Van de NSX weten we inmiddels dat hij een centraal opgestelde V6 zal omvatten. Die centrale krijgt bijstand van drie elektromotoren. De eerste zit in de aandrijflijn bij de versnellingsbak met dubbele koppeling, terwijl de twee andere elk een voorwiel van drijfkracht voorzien. Honda doopte dat systeem Sport Hybrid Super Handling All Wheel Drive. Van de NSX kregen we al een voorproefje dat in de fotospecial kan bewonderd worden.