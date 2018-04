Feestmodellen van McLaren

Door: AUTO55

Op 2 september aanstaande heeft McLaren exact een halve eeuw achter de rug en voor de gelegenheid daarvan hebben de techneuten van MSO, of McLaren Special Operations, een jubileumversie klaar. Of twee liever, want zowel de 12C als de 12C Spider deelt in de pret.

Vijftig exemplaren van elk kregen een speciale kuur, met meer koolstofvezelcomposiet, een aangepaste voorbumper en een verbeterde luchtstroom om extra neerwaartse druk op te wekken. Allen zijn ze verkrijgbaar in Carbon Black, Super Novasilver of het bekende McLaren Orange, en rusten ze op ultralichte, glanzend zwarte wielen met een diameter van vooraan 19 en achteraan 20 duim. Bijtkracht is verzekerd door kouder gewassen remschijven van de keramische soort.

Aan de binnenkant noteren we een upgrade in koeienhuid, speciale vloermatten en een naamplaatje in het bestuurdersportier. De sleutel wordt geleverd in een doosje uit carbon en daarnaast ontvangt elke klant een unieke print ondertekend door designchef Frank Stephenson. Een autohoes (mét monogram) beschermt de bolide tegen de buitenwereld. Meer beeld is er in de fotospecial.