Nieuwe Citroën C4 Picasso amper duurder

Door: BV

We moeten nog even geduld oefenen voor de kennismaking met de nieuwe Citroën C4 Picasso (die we wel al te zien kregen). Maar de prijzen zijn inmiddels door de constructeur vrijgegeven. Het lijkt er sterk op dat ook Citroën een anti-crisispil heeft genomen, want aan de prijs van de basisversies, wijzigt ten opzichte van de uittredende generatie nauwelijks iets.

De 1.6 VTI met 120pk staat in de nieuwe catalogus voor € 20.990, terwijl de uittredende generatie met identiek dezelfde motor € 20.965 moet kosten. De instapdiesel (1.6 HDi 90pk) gaat in z'n nieuwe jas over de toonbank vanaf € 21.990. Dat is zo'n € 1.000 minder dan de actuele instapdiesel, al beschikt die wel over 110pk.

Voor meer details over de nieuwe Citroën C4 Picasso verwijzen we je graag naar ons archief. Beeld is er uiteraard in de fotospecial.