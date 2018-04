Chevrolet Aveo RS doet België aan

Door: BV

De kleine Aveo met RS op de kofferklep hebben we al als showexemplaar te zien gekregen, maar nu komt de pittige kleine Chevrolet ook effectief afgezakt naar onze contreien.

Samen met een zwart interieur met sportzetels, een lederen stuurwiel en aluminium pedalen aan de binnenzijde en een specifiek front en bijpassende achterkant en dorpels en geaccentueerde remklauwen voor de flanken, hoort een 1,4l turbo benzinemotor. Die levert 140pk en 200Nm trekkracht. Het resultaat van die inspanningen zou je als cruciaal kunnen beschouwen, maar Chevrolet zwijgt in alle talen over de specifieke presaties van het model. Beeld is er wel: zie fotospecial.