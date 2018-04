Chevrolet Aveo RS als opwarmer

Door: BV

De Amerikanen krijgen in de loop van dit jaar de nieuwe Aveo tussen de kiezen. Een auto die gebaseerd is op de Spark, die rond deze tijd in onze contreien wordt gelanceerd als opvolger van de zeer populaire Chevrolet Matiz. Naar Europese normen is dat een kleine auto, dus in de VS valt het model in de klasse van moeilijk verteerbare supermini's. Daarom toont Chevrolet in de Detroit alvast deze Aveo RS. Dat is een stoer aangeklede variant die het publiek alvast moet opwarmen voor de komst van het kleintje.

De Aveo RS krijgt nieuw, agressief smoelwerk, een interieur waarvoor flink wat koeien sneuvelden en rust zowaar op 19-duimers. Onder de kap zit net als bij de GMC Granite een 1,4l turbomotor. Kwestie van al dat uiterlijk vertoon aan de nodige prestaties te koppelen. Niet dat er cijfertjes beschikbaar zijn, het gaat immers over een showexemplaar.