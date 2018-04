10.000x Nissan Leaf

Door: BV

Elektrische wagens hebben op de totale Europese automarkt een verwaarloosbaar aandeel, dat evenwel sterk afhankelijk is van land tot land. Nissan was er met de Leaf erg vroeg bij om een elektrische auto met gezinswagen-allures op de markt te gooien, en plukt daarvan alvast de vruchten. Het is immers de eerste constructeur die kan claimen 10.000 elektrische auto's van hetzelfde model te hebben gesleten aan de Europese consument. De jubileumklant was een verpleegster uit de omgeving van Parijs.

De mijlpaal is een handig instrument voor Nissan om de herwerkte editie van de Leaf nog even in de verf te zetten. Hoewel die uiterlijk nagenoeg identiek bleef, zijn er onderhuids meer dan 100 punten aangepakt. Dat leverde onder meer een autonomie op die wat werd uitgebreid. De Leaf wordt voor de Europese markt voortaan gebouwd in het Britse Sunderland. We hebben het vernieuwde model uiteraard al aan de tand gevoeld. Het verslag daarvan vindt u hier.